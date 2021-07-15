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Шоу-бизнес
"Ничего не могу знать о завтра": Пьеха заговорил о смерти

"Ничего не могу знать о завтра": Пьеха заговорил о смерти

Стас Пьеха активно ведет свой личный блог в "Инстаграм". Он делится с поклонниками своими мыслями.
прочитано 175 раз

Исполнителя многие любят и уважают не только за талант, но и за тонкий ум, а также умение посмеяться над собой и другими. Артист опубликовал снимок, на котором смотрит прямо в душу пользователям на фоне флага Республики Казахстан. К чему на фото государственный символ исполнитель объяснил в комментариях. "Тренируюсь под вашим флагом преимущественно, дает сил", – ответил он одному из интересующихся.

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Стас Пьеха рассказал, что накануне отправился вывозить мусор к контейнерам, расположенным около кладбища. По его словам, на том самом месте он вдруг "вспомнил", что грезить о вечной жизни бессмысленно. "Ничего не могу знать о завтра", – заговорил певец о смерти. Однако он подчеркнул, что с этой мыслью и поехал домой, а на душе было тепло и спокойно.

Он сообщил, что искренне рад тому, что сегодня за окном солнце, а мусор – "не худшее". После артист оставил большое количество хештегов. Публику особенно впечатлили "мусорный инсайд" и "кладбищинский чил".

Пользователи активно отреагировали на пост Стаса Пьехи. "Глубоко. Какой же Вы умный человек", "Хорошие мысли, не зря день прошел", Хорошие мысли, Стас, мы правда ничего не знаем. Вы, как всегда, хороши", "Есть только миг, за него и держись", "Какой Вы философ", "Стас, Вы просто невероятный человек", – писали они.

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Фото: Victor Dmitriev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 13:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неожиданно: Пьеху в кокетливых шортиках не сразу узнали на улице Витебска

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