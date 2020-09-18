"Очень стремно": Стас Пьеха признался в употреблении наркотиков перед концертом

Стас пьеха признался, что у него случился срыв. Остановить певца смог только страшный случай, произошедший на его выступлении.



С 19 до 30 лет Стас Пьеха держался и практически не употреблял запрещенные вещества. Но в какой-то момент сорвался и вновь начал принимать наркотики.



Примерно шесть лет назад певец почувствовал себя плохо на одном из в концертов. Оказалось, что у него была передозировка. У артиста случилась жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что он перенес на ногах инфаркт.

"Очень стремно, страшно. Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал", – поделился с ютуб-шоу "Эффект Мануччи" исполнитель. После этого ужасного случая, едва не стоившему ему жизни, Стас Пьеха захотел жить.

Артист с твердым намерением завязать с наркотиками стал обращаться в реабилитационные клиники. Однако о своей проблеме певец помнит. Чтобы не сорваться, звезда работает с психологом – общается с ним три раза в неделю. Он отмечал, что во время консультаций матерится, чтобы выпустить пар.

У певца есть стимул – сын Петя. Шестилетний мальчик живет с матерью, но часто видится со звездным отцом. Напомним, в августе Стас Пьеха отметил 40-летний юбилей. Он прекрасно выглядит, чем восхищает свою многотысячную армию поклонниц.