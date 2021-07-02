Могила Ланового утонула через пять месяцев после похорон

Василий Лановой скончался в больнице 28 января 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В медицинское учреждение артист попал в начале года с пневмонией. Тогда он уже пару недель боролся с болезнью дома, а затем почти месяц провел в клинике. По словам родных, никто не мог и подумать, что актер не выкарабкается. Ирина Купченко призналась, что даже в больнице он не терял бодрости духа: много шутил, гулял по коридорам и делал зарядку.

Самочувствие Василия Ланового ухудшилось буквально за пару дней. Утром 28 января артиста перевели на ИВЛ, а вечером он пережил клиническую смерть. Врачи смогли вернуть звезду к жизни, но ситуация повторилась. На этот раз медицина оказалась бессильна.

Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище. Спустя пять месяцев могила актера буквально утонула в цветах. Живые и искусственные букеты несут поклонники, а родственники высадили розовые кусты и покрыли могилу рулонным газоном. Пока что памятник ставить нельзя, и над последним пристанищем артиста возвышается простой деревянный крест с фотографией.

Также кто-то повесил георгиевскую ленточку и поставил файлик с фото артиста в кинообразах. Рядом с крестом в раме лежит лист со стихотворением поэта Константина Фролова-Крымского, посвященное Василию Лановому.