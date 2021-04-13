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Шоу-бизнес
Как бывшие супруги Самойлова и Лановой играли любовь в фильме Зархи "Анна Каренина"

Как бывшие супруги Самойлова и Лановой играли любовь в фильме Зархи "Анна Каренина"

Картина "Анна Каренина" вышла на экраны в 1967 году. Главные роли исполнили Татьяна Самойлова и Василий Лановой.
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Льва Толстова называют самым кинематографичным русским автором, ведь он писал свои романы на вечные темы. Формулировки в его книгах предельно конкретны, а произведения можно назвать готовым сценарием. Возможно, писатель был бы польщен, если бы узнал, что по его книгам сняли более 160 фильмов. Кстати, незадолго до смерти Лев Толстой говорил Леониду Андрееву о том, что был бы не против стать сценаристом. Молодое искусство – кинематограф – очаровывало великого писателя.

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Роман "Анна Каренина" за последние сто лет экранизировали порядка 30 раз. Впервые это произошло еще в эпоху немого кино, в 1911 году, а последний раз случился не так давно – в 2017-м. Впрочем, на постсоветском пространстве каноничной считается версия режиссера Александра Зархи, снятая в 1967 году.

К тому моменту в мире уже существовало 15 фильмов по роману Льва Толстова, но в их числе не было ни одного советского. Режиссер решил исправить этот недочет. По словам Зархи, экранизировать это культовое произведение ему пришло в голову, потому что казалось, что страсти в современных фильмах мельчают, переживания "заземляются". Режиссеру хотелось воздать дань любви.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Сценарий Александр Зархи писал в Переделкино вместе со своим коллегой Василием Катаняном. Работа еще не была закончена, но режиссер уже знал, что в роли Анны Карениной он видит только одну актрису – Татьяну Самойлову. На худсовете он так и заявил партийному начальству: фильм снимать не будет, есть артистку не утвердят.

Работать с Самойловой было непросто – актриса постоянно болела. Впрочем, Александр Зархи не жаловался и ждал, пока она восстановит здоровье, несмотря на то, что ему неоднократно предлагали ее заменить.

Зрители также не одобряли выбор режиссера. Так как о съемках фильма писали в газетах, ему со всей страны приходили гневные письма, в которых заявлялось, что Самойлова совершенно не подходит на роль Анны Карениной – не похожа на аристократку.

Кадр из фильма "Анна Каренина"

На роль Вронского режиссер утвердил Василия Ланового. Пикантность съемочному процессу придавало то, что Самойлова и Лановой 10 лет как были в разводе. После съемок актер говорил, что им было легко играть Анну и Вронского, потому что в свое время они много пережили вместе.

Большую часть фильма "Анна Каренина" снимали в Москве и окрестностях, Санкт-Петербурге и Крыму. Эпизод "Красносельские скачки" — один из центральных в фильме. Для режиссера было огромной сложностью найти подходящее место для съемок. У Льва Толстого скачки проходили под Петербургом. Помощники нашли описанное в романе место – станция недалеко от Ленинграда – "Скачки". К сожалению, единственное, что осталось в ней от времен Льва Толстого, – это название.

После долгих поисков, объездив окрестности многих городов Подмосковья, съемочная группа нашла окруженный соснами большой луг недалеко от Пушкино. В итоге здесь и построили временные палатки, деревянные трибуны и беседки.

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Интересные факты

  • В фильме около 50 "натурных" локаций, также было построено огромное количество декораций на "Мосфильме".
  • Картина должна был участвовать в Каннском фестивале 1968 года, но студенческие волнения помешали открытию фестиваля, поэтому европейская премьера не состоялась.
  • После выхода фильм "Анна Каренина" посмотрели более 40 миллионов человек только на территории СССР.

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 04:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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