Известная актриса поразила публику слишком откровенными кадрами

Рыжеволосая красавица Агата Максимова стала героиней провокационной фотосессии.

Русско-французская актриса и модель поделилась соответствующими кадрами в своем аккаунте в соцсети "Фэйсбук". На опубликованных кадрах молодая женщина предстала в очень соблазнительном виде. На одном из снимков Агата Максимова позирует в телесном белье, а на других женщина и вовсе без одежды и лишь слегка прикрыта небольшим кусочком ткани, напоминающим шарфик.

Автором откровенной фотосессии стал известный французский фотограф Франсуа Бертье. Он смог передать очень чувственный образ 28-летней модели без грамма вульгарщины и пошлости. Фотографу удалось запечатлеть женственность модели, ее изысканность и утонченность. Несмотря на отсутсвие одежды, на снимках Максимова выглядит настоящей женщиной-загадкой. Поклонники знаменитости и пользователи Сети высоко оценили такой результат и пришли в настоящий восторг.

Напомним, что Агата Максимова является известной в определенных кругах моделью и актрисой. В ее фильмографии уже есть несколько кинокартин. Рыжеволосая красавица не раз появлялась на обложках модных глянцевых журналов и становилась лицом известных брендов. Модель замужем за французским бизнесменом, пара воспитывает дочь. Рождение ребенка не испортило фигуры модели, а лишь сделало Агату Максимову еще более привлекательной.