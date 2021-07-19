Смеющийся Топалов довел Тодоренко до слез

Сперва пользователи не поняли, что происходит, но затем прочитали длинный текст, который оставила знаменитость. Оказалось, что она, наконец, получила подарок от Влада Топалова на день рождения. Супруг отвез ее в аэропорт, но куда они полетят, она не знала до последнего. Заботливый муж подарил ей поездку в Нью-Йорк.

Выяснилось, что ведущая "Орла и решки" объездила половину мира, но всегда мечтала попасть именно в "Большое яблоко". Артист исполнил ее давнюю мечту. Узнав о направлении, звезда не смогла сдержать слез. На кадрах она обнимает возлюбленного, целует и плачет от счастья.

Регина Тодоренко рассказала, что для нее сейчас наступило "время настоящих мужчин", которые при всей своей силе не боятся быть милыми, нежными и всячески стараться сделать счастливыми своих дам сердца. Она отметила, что невероятно благодарна тому моменту, когда встретила своего избранника, так как именно он "наполнил ее жизнь красками".

Ведущая отметила, что еще в детстве заполняла свою карту желаний, но не могла представить, что ее мечты побывать в Нью-Йорке, выйти замуж за Влада Топалова объединятся и сбудутся. Дива пожелала всем женщинам, чтоб и их мечты сбывались. Пользователи восхитились поступком музыканта и пожелали паре отличного отпуска.

