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Шоу-бизнес
Топалов шокировал признанием о пополнении в семье

Топалов шокировал признанием о пополнении в семье

Влад Топалов достаточно активно ведет свой личный блог. Сейчас количество его подписчиков постепенно приближается к миллиону.
прочитано 926 раз

Супруга исполнителя, Регина Тодоренко, в этом вопросе намного более успешна. Однако этот факт лишь вызывает еще больший интерес у поклонников пары, которые хотят быть в курсе всех событий из жизни возлюбленных. Накануне музыкант предложил подписчикам задать ему интересные вопросы в "историях" его профиля в "Инстаграме". На самые интересные он ответил в формате видео.

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Артиста спросили о необычной мечте, которая у него есть. Реакция знаменитости удивила многих. Он тут же заговорил о пополнении в семье. По словам певца, их с женой самая главная мечта – четверо детей. Он отметил, что пока ей не суждено было сбыться, но они верят, что свыше им обязательно пошлют еще троих малышей. Поклонники были слегка удивлены подобными откровениями. Ведущая достаточно давно не говорила о желании иметь детей.

Напомним, сын звездной пары, Михаил, родился в 2018 году. Тогда счастливая Регина Тодоренко активно вела свое шоу "Пятница с Региной" и обсуждала со звездными мамами беременность, воспитание детей и личные отношения. Влад Топалов не отрицал, что появление ребенка отразилось на их отношениях. Ссоры участились, так как каждый хотел внести свою лепту в то, как обучать и развивать сына.

Однако возлюбленные считают, что главное – вовремя признать свою вину, несмотря на все ошибки и ссоры. Певец сообщал, что искренне наслаждается моментами их разногласий, так как именно они помогают двигаться вперед и постигать новое.

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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 09:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

комментарии

Ответить:

Гость791847
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Ирина Геннадьевна
Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
Зачем печатают такие просьбы от прохиндеек- побирушек,которые живут за счет других?
Гость795877
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Когда же она перестанет фотографироваться с высунутым языком? Неужели сама не видит себя на фото? Ужас, везде с языком. Это комплекс?
Ирина Геннадьевна
Пожаловаться Ответить
Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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