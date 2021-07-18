“Вылитый папа”: Влад Топалов показал подписчикам подрастающего сына

Певец порадовал поклонников новым семейным снимком.



История Влада Топалова и Регины Тодоренко началась в далёком 2017 году, когда певец и телеведущая познакомились на репетиции спектакля “Заложи жену в ломбард”, премьера которого состоялась в августе этого же года. В театре будущие муж и жена играли супругов, даже не подозревая, что через год они поженятся в реальной жизни.

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Слухи о романе артистов появились зимой 2018 года. Тогда поклонники музыканта и известной телепутешественницы начали подозревать их в отношениях после совместных фотографий и сториз в Инстаграм аккаунтах артистов – Регина Тодоренко и Влад Топалов месте отправились в путешествие на озеро Байкал. Однако несмотря на, казалось бы, очевидные доказательства, будущие муж с женой не подтверждали слухи – наоборот, всячески опровергали информацию.

Тем не менее, совсем скоро артисты всё-таки подтвердили свои отношения, а в июле 2018 год и вовсе сообщили о помолвке. А уже в декабре 2019 года у пары родился сын, которого новоиспечённые родители назвали Майклом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов не скупятся на фотографии и видео и часто публикуют в своих Инстаграм аккаунтах посты и сториз с любимым сыном. Сегодня сеть восхитила очередная фотография. На ней артисты запечатлены вместе с Майклом, а также с общими друзьями. Под фото Влад Топалов написал о том, что друзья очень быстро приняли и сразу полюбили Майкла, на что ребёнок, как утверждает певец, ответил взаимностью.