"А как же заговор с ковидом?": наплевавшая на правила Лель озадачила народ

Многие российские звезды путешествуют по миру, как и раньше, до объявленной эпидемии коронавируса. Поклонники не понимают, почему в отличие от простых граждан, которые вынуждены отложить свой отпуск, артисты разъезжают и веселятся по морям и странам, как будто никаких ограничений не существует.
Одна из самых ярких и одиозных представительниц шоу-бизнеса Катя Лель, которая является адептом теории мирового заговора, не боится заразиться коварным коронавирусом.
На своей странице в "Инстаграм" Катя Лель рассказала, что тоже собралась в полет. Но она не стала рассказывать, куда именно отправится. Певица предложила подписчикам угадать ее маршрут. При этом она оставила геометку из Московского международного аэропорта Домодедово.
"И куда я лечу, прекрасные мои? Угадайте. Чудесного настроения вам!" – написала Катя Лель.
Публикацию она снабдила хештегом #покамосква, а на фото предстала довольной и счастливой. При этом в самолете она сидела без маски. "А как же заговор с ковидом?" – написали поклонники.
Поклонники предположили, что Катя Лель отправляется в Италию, Грецию или в российский город Сочи.
Ранее Катя Лель рассказала, что верит в теорию заговора по поводу происхождения коронавируса. Она заявила, что не верит в объяснения ученых и считает, что COVID-19 разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией.
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