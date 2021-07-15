"Поставить на горох": для Собчак придумали кару

Екатерина Гордон славится своими откровенными высказываниями. На этот раз под горячую руку попала Ксения Собчак.

Юрист рассказала, что чуть больше десяти лет назад у них случился конфликт. Тогда она работала на радиостанции "Маяк", и небольшое недопонимание переросло в ссору. Журналистка заявила, что Екатерина – "недозвезда", которую совсем не жалуют на телевидении. После Гордон вдруг уволили с места работы. Она была убеждена, что все это – дело рук Собчак.

Однако выводы адвоката оказались не совсем верными. Позднее Ксения Собчак рассказала ей, что не поступила бы так. Оказалось, что ее предал коллега, которого она считала другом. Причина до сих пор неизвестна даже ей самой. На этом общение двух знаменитостей не закончилось. Однажды журналистка даже брала интервью у Екатерины.

Юрист так и не изменила свое мнение о ней. Все дело в том, что, на ее взгляд, Собчак периодически делает вещи не совсем порядочные. О чем именно идет речь она не уточнила. Сейчас она относится к Ксении достаточно спокойно, но все еще называет ее "плохим человеком".

Екатерина Гордон не отрицает: Ксения Собчак талантлива и умна. Однако она якобы борется вовсе не за сторону добра. "Воцерковить и поставить на горох", – уверенно предложила решение вопроса адвокат. Сейчас она старается не ссориться ни с кем, так как конфликты ее утомляют.

