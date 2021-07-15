"Старуха Изергиль": по заговорившей о женской красоте Собчак жестко прошлись

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отдыхает в Италии. Там она предалась философским размышлениям о красоте.

Ксения Собчак успокоила себя и подписчиков тем, что и "вполне уродливый" человек достоит любви и восхищения. Ведь красота – совсем не главное. Эту животрепещущую тему телеведущая затронула в свежей публикации своего "Инстаграм".

Она привела в пример слова Коко Шанель о красоте и моде. Суть заключалась в том, что не важно, что надето на женщину, и как она выглядит. Важны детали, которые формируют ее целостный образ. Это и поведение, и манеры, и образ мысли и речи.

"Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим меркам она может считаться вполне уродливой, но, несмотря на это, в ее фигуре, ее поведении, ее жестах есть что-то, что составляет стиль и что очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения, а принадлежит самому ее существу. Коко Шанель", – написала Ксения Собчак.

Поклонники поддержали мысль французского модельера и основательницы модного дома Chanel. А вот публикацию Ксении Анатольевны раскритиковали. В комментариях развернулась настоящая дискуссия о том, что сама Собчак противоречит канонам законодательницы моды. Она была увешана аксессуарами и наряжена, как елка.

"Бабушка легкого поведения"; "Старуха Изергиль"; "И главное, всю себя максимально закрыла, энергетическая наша "внутренняя красота" и "особая энергия". Ксюха, таких, как ты хабалистых и энергичных баб – пол-России. Только они в ларьках хлеб зарабатывают, а ты наверх пробралась из-за крестника. И точно так же себя ведешь, как записная ларечница. Особая энергия у нее, ааааааа", – написали фолловеры (орфография авторская – прим. ред.)



Напомним, Ксения Собчак вместе с сыном от прошлого брака Платоном сейчас отдыхает в Италии. Ее муж, режиссер Константин Богомолов предпочел остаться в Москве.