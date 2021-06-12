"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз

На днях появилась информация о том, что Тамара Гвердцители некрасиво ведет себя с соседями.

Адвокат Лариса Широкова в беседе с "Дни.ру" рассказала, что подопечная Елена Фурман проживает в элитном ЖК в центре Москвы. Соседкой звездного психолога и светской львицы является Тамара Гвердцители. Как оказалось, между дамами тлеет многолетний конфликт.

Основная претензия клиентки Ларисы Широковой состоит в том, что дива, владеющая квартирой выше, постоянно ее заливает, а заодно пренебрегает правилами пользования жилых помещений. Например, певица не считает нужным соблюдать тишину в вечернее время. По-хорошему решить вопрос не получается – Тамара Гвердцители на контакт не идет. В итоге Фурман планирует отсудить у соседки серьезную компенсацию за моральный вред.

Психолог Маргарита Аристархова в беседе с "Дни.ру" рассказа, что думает по поводу ситуации. По мнению специалистки, ставить диагнозы бессмысленно, ведь в конфликте всегда виноваты обе стороны.

"В элитных домах уровень нетерпимости к соседям часто зашкаливает", – подчеркнула психолог.

Как отметила Маргарита Аристархова, если залив действительно был, экспертиза, назначенная судом, выяснит, произошел ли он по вине соседей сверху. "Если это доказано экспертизой, платить придется однозначно", – уверена специалистка.



"В данном конфликте явно ощущается другая подоплека: я уверена, что причина была в давней проблеме во взаимоотношениях, и кто тут прав, кто виноват, со стороны выяснить невозможно. Залив и шум по вечерам – это повод вывести ситуацию на другой уровень. Так что ждём решения суда после экспертизы", – заявила Маргарита Аристархова.