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Шоу-бизнес
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз

"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз

На днях появилась информация о том, что Тамара Гвердцители некрасиво ведет себя с соседями.
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Адвокат Лариса Широкова в беседе с "Дни.ру" рассказала, что подопечная Елена Фурман проживает в элитном ЖК в центре Москвы. Соседкой звездного психолога и светской львицы является Тамара Гвердцители. Как оказалось, между дамами тлеет многолетний конфликт.

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Основная претензия клиентки Ларисы Широковой состоит в том, что дива, владеющая квартирой выше, постоянно ее заливает, а заодно пренебрегает правилами пользования жилых помещений. Например, певица не считает нужным соблюдать тишину в вечернее время. По-хорошему решить вопрос не получается – Тамара Гвердцители на контакт не идет. В итоге Фурман планирует отсудить у соседки серьезную компенсацию за моральный вред.

Психолог Маргарита Аристархова в беседе с "Дни.ру" рассказа, что думает по поводу ситуации. По мнению специалистки, ставить диагнозы бессмысленно, ведь в конфликте всегда виноваты обе стороны.

"В элитных домах уровень нетерпимости к соседям часто зашкаливает", – подчеркнула психолог.

Как отметила Маргарита Аристархова, если залив действительно был, экспертиза, назначенная судом, выяснит, произошел ли он по вине соседей сверху. "Если это доказано экспертизой, платить придется однозначно", – уверена специалистка.

"В данном конфликте явно ощущается другая подоплека: я уверена, что причина была в давней проблеме во взаимоотношениях, и кто тут прав, кто виноват, со стороны выяснить невозможно. Залив и шум по вечерам – это повод вывести ситуацию на другой уровень. Так что ждём решения суда после экспертизы", – заявила Маргарита Аристархова.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 00:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

комментарии

Ответить:

Гость778530
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Вновато проклятое ЖКХ-то воду отключают,то включают,то горячей не будет пару дней.то через три дня включают Люди откроют кран-воды нет и забудут закрыть-вот и все Такое явление очень частое Моя подруга живет на 8-ом этаже-не закрыла кран с горячей водой.- забыла.тк обещали позже включить и уехала на дачу Приезжает через пару дней -все 8 этажей под ней залиты--.представляете и это в ноябре Конечно ужас-- конечно влипла в большие тяжбы с деньгами,но все равно платилаТак и Тамара-,конечно,оплатит снова ремонт Но она ведь живет в другом изерении-неужели не ясно -вся в творчестве
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