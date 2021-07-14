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Шоу-бизнес
"Отказалась от своей доли": новый поворот в скандале из-за наследства Грачевского

"Отказалась от своей доли": новый поворот в скандале из-за наследства Грачевского

Перипетии в имущественных вопросах родственников Бориса Грачевского прокомментировала его подруга, артистка Оксана Сташенко.
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После того, как свои права на наследство создателя "Ералаша" заявила первая супруга режиссера, разразился громкий скандал. Вдова Бориса Грачевского осудила 73-летнюю Галину за меркантильность. Она недоумевает: почему женщина не разделила имущество сразу после развода?

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Екатерину Белоцерковскую поддержала подруга ее покойного мужа. Оксана Сташенко заявила, что ей дико видеть происходящее. Она призвала первую супругу режиссера одуматься и помнить, что дурные поступки возвращаются.

Приятельница Бориса Грачевского призвала Галину подумать о душе и не быть настолько циничной. Она подчеркнула, что для нее образцом мудрости является Екатерина Белоцерковская. Оказывается, вдова режиссера добровольно отказалась от своей доли наследства покойного мужа, чтобы разделить все поровну между его детьми.

Екатерина Белоцерковская могла получить по закону половину нажитого в браке с режиссером имущества. Напомним, женщина воспитывает маленького сына Филиппа от Бориса Грачевского. У режиссера также есть дочь Василиса от второй жены, сын Максим и дочь Ксения от первой супруги. Теперь наследство создателя "Ералаша" поделят на пять частей.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 10:42 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

комментарии

Ответить:

Гость790658
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Молодец, Галина, ты прожила с ним большую часть своей жизни, а эти приживалки, только и хотят урвать кусок побольше! Прям любовь у них была к пожилому человеку "безмерная". Хватит смешить народ. Что хотели, получили, на ТВ светитесь постоянно, противно на вас смотреть! Галина - БОРИСЬ! ты ПРАВА!
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