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Шоу-бизнес
Вдову Грачевского с ребенком грозят вышвырнуть на улицу: Как жить дальше

Вдову Грачевского с ребенком грозят вышвырнуть на улицу: Как жить дальше

Екатерина Белоцерковская и ее сын сейчас живут в ожидании разрешения имущественных споров по наследству.
прочитано 731 раз

Основатель "Ералаша" Борис Грачевский был женат трижды. От первой супруги Галины у него сын и дочь. Вторая жена Анна родила ему дочь Василису. Последней его женой стала Екатерина Белоцерковская, которая всего год назад родила от него сына. Пара жила счастливо, но в январе этого года Грачевский внезапной умер от коронавируса.

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Анна Евгеньевна Грачевская Телеведущая

Теперь семья прославленного кинорежиссера делит его наследство. Близкий друг и помощник шоумена Аркадий Григорян считает, что Екатерина Белоцерковская та еще штучка и готова идти по головам, лишь бы отхапать часть побольше. Она среди прочего претендует на большую часть компании ООО "Ералаш".

Между тем 36-летняя вдова Грачевского сообщила, что в ближайшее время они с годовалым сыном Филиппом могут остаться без жилья. То есть их фактически вышвырнут на улицу, и придется искать себе новое пристанище. После смерти Бориса Грачевского его семья осталась жить в элитном особняке, на который претендуют и другие наследники. Имущественный вопрос решится после распределения долей наследства по закону.

"Пока я живу там, но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как жить дальше и где", – написала Екатерина Белоцерковская в своем "Инстаграм".

Напомним, Борис Грачевский – советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш". Член Российской академии кинематографических искусств "Ника" и заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 14:10 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость777093
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Жа(ь будет, если ее с ребёнком обидят. Она его любила по-настоящему, искренне. Переживала и помогала, когда он болел. Удачи Вам, Катя. А та вертихвостка-хабалка , на которой он бал женат перед Екатериной, производит нехорошее впечатление.
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