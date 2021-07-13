"Позор и дно!": вдова набросилась на первую жену Грачевского из-за наследства

Екатерина Белоцерковская возмутилась претензиям бывшей супруги Бориса Грачевского. Женщина в шоке от поведения прежней избранницы режиссера.

После смерти худрука "Ералаша" безутешная вдова заявила, что его наследство будет поделено между всеми его детьми. Однако оказалось, что первая жена режиссера Галина решила отхватить себе часть денег. Добиваться своего она намерена в суде.

Екатерина Белоцерковская посчитала такой поступок женщины низким и высказалась на этот счет в своем инстаграм-аккаунте. Прежде всего она напомнила о давности дела. и о плохом отношении к Борису Грачевскому одной из его наследниц.

Вдова кинодеятеля отметила, что дочь не общалась с режиссером 17 лет и нелестно отзывалась о нем в интервью. Также она добавила, что с первой женой Грачевский развелся 12 лет назад, после чего у него было еще два брака и дети.

Екатерину Белоцерковскую поддержала вторая супруга режиссера Анна. Женщина пристыдила Галину. Она заявила, что происходящее – это "позор и дно". Она сообщила, что на них с вдовой Бориса Грачевского написали заявление в полицию. Подробностями Анна обещала поделиться позже.

Поседение Галины она назвала верхом меркантильности. Старшую дочь же режиссера вторая жена осудила, как и Екатерина.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавирусной инфекции. Сначала режиссер пытался бороться с недугом дома, но только запустил заболевание.