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Шоу-бизнес
Неожиданный поворот: в разборки с наследством Грачевского влезла еще одна женщина

Неожиданный поворот: в разборки с наследством Грачевского влезла еще одна женщина

Вдова Бориса Грачевского – Екатерина Белоцерковская хотела поделить наследство между детьми, но первая супруга режиссера оказалась не согласна.
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Знаменитый отец "Ералаша" ушел из жизни в январе этого года. Режиссер трижды был женат. У него осталось двое взрослых детей от первого брака с Галиной Грачевской, восьмилетняя дочь от второго брака с Анна Грачевской и годовалый сын Филипп, рожденный в последнем союзе в Екатериной Белоцерковской. В заявлении у нотариуса вдова Бориса Грачевского упомянула всех детей режиссера, полагая, что имущество нужно разделить между ними, так как каждый вправе получить свою долю.

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Однако неожиданно в суд поступило исковое заявление от первой жена режиссера. Галина Яковлевна считает, что ей должна быть выделена ее супружеская доля. Эта новость просто шокировала вдову режиссера. Она подчеркнула, что при разводе Борис Юрьевич все оставил первой жене, а сам ушел лишь с одним чемоданом.

Белоцерковская считает, что первая жена Грачевского решила оставить без крыши над головой несовершеннолетних детей режиссера от двух последних браков. Однако вдова не намерена мириться с таким подходом. Она подчеркнула, что имущество будет делиться между всеми детьми, а супружеской доли не будет – об этом сообщил "StarHit". Вторая супруга отца "Ералаша" поддерживает вдову: Анна и Екатерина тесно общаются после смерти режиссера.

Ранее Екатерина Белоцерковская объяснила, почему она отказалась от знаменитой фамилии Бориса Грачевского.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 21:44 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Татуированная и без белья: бывшая жена Грачевского выставила набухшие соски-ягодки

комментарии

Ответить:

Сергей
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Наверняка не раз звучала фраза,, счастья не будет,, Но почему-то не кто не придаёт этому значения
1

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