"Молимся, друзья": у находящегося в коме Мамонова начался сепсис

Врачам не удается вывести из комы Петра Мамонова. Всех неравнодушных призывают молиться.

Еще в самом начале июля поклонников 70-летнего музыканта встревожила новость о его экстренной госпитализации. У артиста, заразившегося коронавирусной инфекцией, было выявлено сильнейшее поражение легких. С тех пор врачи изо всех сил борются за жизнь Петра Мамонова, однако поступающие новости о здоровье артиста в большинстве своем неутешительны.

Сегодня в инстаграм-аккаунте актера появилось еще более тревожное сообщение. Представитель Петра Николаевича рассказал переживающим фанатам о том, что медики так и не могут вывести пациента из состояния медикаментозного сна. У больного начался сепсис, и ему делают переливание крови. Состояние Мамонова в данный момент оценивается как крайне тяжелое.

Также стало известно о том, что дежурный священник пособоровал и причастил артиста, находящегося в коме. Представитель Мамонова призвал всех поклонников молиться за раба Божьего Петра. В ответ многочисленные подписчики пообещали молиться за артиста и от души пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее супруга тяжелобольного музыканта рассказала, что ее муж продолжает находиться под аппаратом ИВЛ, но иногда все же дышит самостоятельно. При этом, по словам жены, врачи отменили Петру Мамонову все препараты.