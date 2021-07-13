Какое счастье: у звезды шоу "Холостяк" родился ребенок

Радостной новостью новоиспеченный отец поделился сегодня в своем инстаграм-аккаунте. Никита Добрынин написал:
"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021 – лучший день в моей жизни".
В подтверждение своих слов звезда шоу "Холостяк" опубликовал трогательные снимки с новорожденным сыном и своей супругой Дарьей Квитковой. Как молодые родители планируют назвать малыша, пока неизвестно.
Подписчики Добрынина сразу бросились поздравлять ведущего с таким радостным событием. В комментариях люди оставили множество теплых слов, пожеланий добра и здоровья молодым родителям и новорожденному.
Напомним, что Никита Добрынин прославился еще в украинской версии шоу "Холостяк". На проекте мужчина встретил свою будущую избранницу Дарью. После съемок пара продолжила общение, несмотря на разницу в возрасте в 11 лет. Никита и Дарья поженились, а теперь еще и стали родителями – за все сезоны проекта ребята стали единственной парой, создавшей настоящую семью после шоу.
Добрынин также принимал участие в российской версии популярного шоу в качестве ведущего. Однако здесь мужчина довольно быстро выбыл из проекта из-за болезни, и его сменил другой ведущий.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сложилась судьба других участников шоу "Холостяк".
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Я оригиналка не как все.
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?
Зовите меня Наталья Крокодилова.
Муж не дарит подарки
Почему я ненавижу людей.