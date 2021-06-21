Народ в шоке! Звезда "Холостяка" перестала скрывать отца своего 10-месячного сына

Участница пятого сезона шоу "Холостяк" Татьяна Челышева подтвердила слова своей матери.

Недавно мать звезды шоу "Холостяк" Виктория Челышева опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков своего 10-месячного внука Адама. По словам женщины, малыш – копия деда, но все больше становится похож на своего отца. "Посветлели волосики, светлеют глазки", – заметила мать Татьяны.

Виктория призналась, что очень благодарна этим мужчинам за хорошую генетику. Любопытные интернет-пользователи хотели знать, кто же является отцом Адама. Устав от вопросов, мать участницы шоу "Холостяк" отметила на снимке инстаграм-аккаунт второго родителя мальчика. "Просто нажмите на первое фото в этом посте <...> и успокойтесь!", – обратилась к подписчикам женщина.

Народ был в шоке, ведь они не ожидали, что отцом Адама является знаменитый певец Алексей Воробьев. "Вот так развязочка", – написал удивленный фолловер. Татьяна подтвердила, что растит малыша от артиста. Она также уточнила, что не собирается никому ничего доказывать и требовать что-либо от отца.

Воробьев пока не отреагировал на слова Челышевых. К слову, ранее СМИ писали о том, что Алексей может быть отцом сына врача Натальи Зубаревой. Якобы певец тайно женился на ней в прошлом году. Эту новость артист тоже не прокомментировал.