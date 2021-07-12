"Рак боится смелых": Угодившую в онкоцентр Барановскую бросились спасать

На днях в инстаграм-аккаунте звезды шоу "Мужское/Женское" появилась публикация об онкологии и важности выявления рака на ранних стадиях. Поклонники Юлии Барановской не на шутку испугались, подумав, что теледива стала жертвой смертельного недуга. Но в видео звезда объяснила, что всего лишь прошла проверку, чтобы исключить подозрения на опасные опухоли. Телеведущая была на осмотре врача в рамках акции "Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!".
Знаменитость переживает за свое здоровье, поэтому детально расспросила врача о рекомендациях, которые ей нужно соблюдать. В кабинет к доктору Сергею Николаевичу она зашла с трясущимися ногами, так как боялась узнать о возможных неприятностях. Доктор пояснил женщине, что проверять организм на наличие онкологии нужно не реже раза в год.
Пользователи Сети проявили внимание к потребностям экранной дивы и бросились спасать ее от различных заболеваний, которые могут встретиться на пути. Некоторые посоветовали ей сидеть дома и сократить контакты, чтобы не заболеть ковидом и не принести заразу домой. Одна из подписчиц порекомендовала Юлии Барановской есть больше горьких трав и не доверять результатам онкоскрининга, так как, по ее мнению, он не всегда показывает точную картину.
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