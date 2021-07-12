"Разозлилась и послала его": Учинившая скандал с бывшим мужем звезда "Дома-2" излила душу

Праздник в честь четырехлетия дочери Бетти обернулся острым конфликтом между Татой Блюменкранц и ее бывшим мужем Валерием. В порыве растущей напряженности экс-участник проекта "Дом-2" сбежал с торжества, оставив маленькую наследницу без внимания. Мать девочки решила рассказать поклонникам, что они не поделили с Валерием, и как расценивать эту ситуацию. Тата Блюменкранц отмела обвинения мужа в том, что она стала виновницей конфликта. По ее словам, экс-возлюбленный не удосужился нормально подготовиться к дню рождения дочери.
По версии звездной брюнетки, Валерий не принес на вечеринку полотенце и плавки, хотя праздничная тусовка проходила возле бассейна. Кроме того, как сообщила знаменитость, мужчина явился на вечеринку в плотном черном костюме, когда на улице стояла жара, и испытывал сильный дискомфорт. Такой наряд он выбрал потому, что собирался после торжества на встречу с друзьями. "Я разозлилась и послала его. Он с большим удовольствием ушел", — призналась Тата Блюменкранц в личном блоге.
Экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что бывший супруг отказался помогать ей с рекламой праздничного агентства, которую нужно было провернуть через "Инстаграм". Тата Блюменкранц была крайне раздосадована вызывающим поведением отца своей дочери.
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