"Возникали романы": Лужина проговорилась об интиме замужних актрис на стороне

Некоторое время назад Лариса Лужина негативно высказалась по поводу популярных ток-шоу, в которых оценивают личную жизнь давно ушедших в мир иной звезд. Актриса считает, что обсуждать внебрачных детей тех же Высоцкого и Коренева как минимум нетактично.

Артистка отметила, что однажды стала гостьей подобной передачи и ужасно пожалела об этом. Она добавила, что уважает позицию той же Татьяны Иваненко, которая ни разу не прокомментировала свою связь с Владимиром Высоцким. Напомним, актрису считали одной из главных возлюбленных барда, от него женщина родила внебрачную дочь.

По словам Ларисы Лужиной, она не видит ничего такого в романах актеров на стороне – так всегда было и так всегда будет. Как отметила звезда, критиковать артистов за внебрачных детей не стоит, ведь интрижки случались регулярно и практически у всех. "А у актрис их не было разве? Конечно, у нас возникали романы, интимные отношения", – подчеркнула знаменитость.

Лариса Лужина добавила, что подобное поведение вполне логично, ведь артисты уезжали на съемки на несколько месяцев, проводили бок о бок много времени и в итоге становились одной большой семьей. При этом знаменитость считает, что распространяться об этом на широкую аудиторию не стоит – все-таки это личное.

Актриса добавила, что, несмотря на внебрачных детей и романы, тот же Владимир Коренев очень трепетно относился к своей супруге Алевтине Константиновой. Как отметила актриса, они часто бывали вместе на фестивалях и различных мероприятиях, и она видела замечательные отношения пары. "У них была хорошая семья", – подчеркнула Лужина.