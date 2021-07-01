"Паралитик какой-то": пустившемуся в пляс Манукяну влепили смачную оплеуху

Давид Манукян в своем инстаграм-аккаунте показал зажигательный танец под собственный трек.

На кадрах певец кружится вместе со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами" Дарьей Палей. Под видео артист анонсировал выход своего нового трека "Одинокий дэнс". Давид Манукян предложил подписчикам снимать тиктоки под его композицию, а также попросил угадать, что за танец они исполняют.

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах пластичности артиста, отметив, что они с партнершей прекрасно смотрятся вместе. Правда, большинство все же пришло к выводу, что танцоры на видео выглядят не очень гармонично.

"Отлично, но нет какого-то единства, такое чувство, что партнер отрывается, чтоб полюбоваться собой. Может я не права.. а девочка очень мила и скромна, очень красива (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Блин ну не красиво, каряво!!! Где пластика?!!! Где органичность движений ", "Как паралитик какой то двигается", "Самого не тошнит уже этого трека в каждом видео?", "Да хватит уже кривляться. Даже танец испохабил!" – написали в комментариях.

Напомним, накануне появилась информация о возможном участии Давида Манукяна в новом сезоне шоу "Холостяк". В личном блоге бывший парень Ольги Бузовой заявил, что планирует стать первым участником программы, у кого отношения продлятся после завершения съемок.