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Шоу-бизнес
"Паралитик какой-то": пустившемуся в пляс Манукяну влепили смачную оплеуху

"Паралитик какой-то": пустившемуся в пляс Манукяну влепили смачную оплеуху

Давид Манукян в своем инстаграм-аккаунте показал зажигательный танец под собственный трек.
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На кадрах певец кружится вместе со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами" Дарьей Палей. Под видео артист анонсировал выход своего нового трека "Одинокий дэнс". Давид Манукян предложил подписчикам снимать тиктоки под его композицию, а также попросил угадать, что за танец они исполняют.

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Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах пластичности артиста, отметив, что они с партнершей прекрасно смотрятся вместе. Правда, большинство все же пришло к выводу, что танцоры на видео выглядят не очень гармонично.

"Отлично, но нет какого-то единства, такое чувство, что партнер отрывается, чтоб полюбоваться собой. Может я не права.. а девочка очень мила и скромна, очень красива (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Блин ну не красиво, каряво!!! Где пластика?!!! Где органичность движений ", "Как паралитик какой то двигается", "Самого не тошнит уже этого трека в каждом видео?", "Да хватит уже кривляться. Даже танец испохабил!" – написали в комментариях.

Напомним, накануне появилась информация о возможном участии Давида Манукяна в новом сезоне шоу "Холостяк". В личном блоге бывший парень Ольги Бузовой заявил, что планирует стать первым участником программы, у кого отношения продлятся после завершения съемок.

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Давид Манукян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 19:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость790082
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Дебилка Калугина тебе лечиться надо, у тебя жадность,как у жабы , тебя подкупил пиарщик Антон ты и стараешься писать такие тупые статейки ,как сама, видно баба дура Улетел пиарщик и передал дела с тупыми статейками дебилке Калугиной ,заплатил, а тварь старается ,да не принесут тебе счастье деньги от такого гадостного написания Замри и отвали тупица Но главная фишка твоего , мизерного мозга ,это заголовки
Гость790082
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Опять <цензура> Калугина пишет,а ты знаешь тварь, что Дави занял второе место , танцы на шоу канала Россия или теперь, больная, будешь писать идиотизм ,твое мнение никому не нужно ,сгинь тупица со своими заказными статейками ,понятно пиарщик бузовой ,Антон эту идиотку нанял
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