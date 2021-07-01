"Критерии неутешительны": всплыли новые данные о состоянии тяжелобольной МакSим

Сейчас состояние артистки оценивают как крайне тяжелое. Она подключена к системе ЭКМО.

Певица МакSим достаточно долгое время чувствовала себя не очень хорошо, но старалась побороть болезнь своими силами. Сделать это, к несчастью, ей не удалось, и концерт в Казани оказался крайне непростым. Очевидцы даже подумали, что исполнительница снова начала употреблять алкогольные напитки, но все оказалось намного серьезнее. Она вышла на сцену с высокой температурой и почти не могла держаться на ногах уже в конце мероприятия.

После звезду было решено госпитализировать. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Однако поражение легких достигло 75 процентов, врачи якобы посчитали необходимым перевести артистку на ЭКМО. Информацию не подтвердили близкие знаменитости, но, если представители прессы правы, то отключить знаменитость от системы окажется непросто.

Об этом сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Он рассказал, что ЭКМО применяется лишь в крайних случаях, "критерии перевода неутешительны". Для пациентов прописаны определенные ограничения, касающиеся длительности пребывания на данном аппарате. Медик отметил, что перед переходом на ЭКМО пациент должен быть на ИВЛ не более пяти дней, и даже при таком раскладе прогноз редко бывает позитивным.

Все дело в том, что пациенты, как правило, тяжело переносят переход с ЭКМО обратно на ИВЛ. Пульмонолог подчеркнул, что такие опыты проводились, но дела обстоят крайне непросто. Напомним, родственники МакSим отказываются давать комментарии относительно ситуации. Ее менеджер попросила всех войти в их положение.

