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Шоу-бизнес
"Любовь навсегда": подруга подставила Филиппа Киркорова

"Любовь навсегда": подруга подставила Филиппа Киркорова

Сотрудница студии "Мелодия" и давняя приятельница Филиппа Киркорова Юлия Сапрыкина рассказала о главной женщине в жизни короля отечественной эстрады.
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Певец не раз признавался, что его дамой сердца является Алла Пугачева. Но не так давно отношения артиста с экс-супругой испортились. Если раньше они дружили семьями, то теперь, как заметили многие поклонники, стараются избегать общения друг с другом.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Исполнитель влюбился в Примадонну в начале 90-х готов и сделал все, чтобы завоевать ее руку и сердце. В шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" то время вспомнила Юлия Сапрыкина.

По ее словам, ей позвонила мама Филиппа Киркорова и была озабочена тем, что сын собирается жениться на звезде. Тогда подруга то ли всерьез, то ли в шутку, предложила музыканту жениться на ней. Исполнитель с юмором ответил, что Алла Пугачева, в отличие от Юлии Сапрыкиной, поет.

Женщина сдала певца с потрохами. "Там любовь навсегда и навеки", – убеждена подруга артиста. В этом же выпуске программы о жизни Филиппа Киркорова рассказала и его бывшая домработница Людмила Дороднова.

Напомним, Филипп Киркоров и Примадонна сыграли свадьбу в 1994 году в Северной столице. Развелась пара в 2005 году. Затем Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. Филипп Киркоров же так больше и не обзавелся семьей. При этом певцу приписывали романы с рядом отечественных звезд.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 12:27 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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