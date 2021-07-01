"Любовь навсегда": подруга подставила Филиппа Киркорова

Сотрудница студии "Мелодия" и давняя приятельница Филиппа Киркорова Юлия Сапрыкина рассказала о главной женщине в жизни короля отечественной эстрады.

Певец не раз признавался, что его дамой сердца является Алла Пугачева. Но не так давно отношения артиста с экс-супругой испортились. Если раньше они дружили семьями, то теперь, как заметили многие поклонники, стараются избегать общения друг с другом.

Исполнитель влюбился в Примадонну в начале 90-х готов и сделал все, чтобы завоевать ее руку и сердце. В шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" то время вспомнила Юлия Сапрыкина.

По ее словам, ей позвонила мама Филиппа Киркорова и была озабочена тем, что сын собирается жениться на звезде. Тогда подруга то ли всерьез, то ли в шутку, предложила музыканту жениться на ней. Исполнитель с юмором ответил, что Алла Пугачева, в отличие от Юлии Сапрыкиной, поет.

Женщина сдала певца с потрохами. "Там любовь навсегда и навеки", – убеждена подруга артиста. В этом же выпуске программы о жизни Филиппа Киркорова рассказала и его бывшая домработница Людмила Дороднова.

Напомним, Филипп Киркоров и Примадонна сыграли свадьбу в 1994 году в Северной столице. Развелась пара в 2005 году. Затем Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. Филипп Киркоров же так больше и не обзавелся семьей. При этом певцу приписывали романы с рядом отечественных звезд.