"Больна?": скрывающие дочь Чумаков и Ковальчук вызвали подозрения публики

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук объяснили, почему скрывают лицо наследницы.

Звездные супруги воспитывают дочь Амелию. Несмотря на то, что девочке уже три с половиной года, родители так и не показали ее лицо своим многочисленным поклонникам. Алексей Чумаков постарался объяснить, почему они прячут девочку.

Музыкант рассказал, что им с женой очень часто приходится сталкиваться с нетактичностью фанатов. Люди высказывают подозрения о том, что их дочь больна – других объяснений скрытной позиции звезд они не видят. Ковальчук и Чумаков стараются не обращать внимания на подобные заявления, не вступают в спор и не оправдываются.

"Идиотов всегда намного больше, чем времени твоей жизни," – считает Алексей.

Музыкант объяснил, что публичным он стал благодаря своей музыке. Чумаков не скрывает от людей свои песни и охотно делится ими, но пускать кого-то в свое личное пространство он не обязан и не намерен. В интервью "7 Дней" артист подчеркнул, что не считает нужным демонстрировать свою семью. Юлия Ковальчук, очевидно, разделяет позицию мужа. Кроме того, звездные родители уверены, что Амелии пока не нужно ничего извне, так как ее интересы крутятся только вокруг них. Когда девочка вырастет и захочет чего-то еще, они ей это обязательно устроят.

Ранее "Дни.ру" писали о том, когда в семье Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук может появиться еще один ребенок.