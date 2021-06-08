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Шоу-бизнес
Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ

Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ

Каждое появление Вячеслава Зайцева в свете вызывает споры. На этот раз не обошлось без скандала.
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Поклонники беспокоятся, зачем тяжелобольного прославленного кутюрье Вячеслава Зайцева таскают по светским мероприятиям. Ведь страдающий неизлечимой болезнью Паркинсона человек должен находиться в покое.

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На этот раз Зайцева привезли в музей "Собрание" на презентацию его книги "Провидение". 83-летний кутюрье ужаснул народ своим видом. Он вышел в свет в очень плохом состоянии — еле передвигался и говорил. Стоит отметить, что Зайцев уже много лет страдает от неизлечимого недуга, и лучше ему не становится.

Гости презентации помогали ему спуститься по лестнице и сесть на диван. Директор компании Keune Наталья Антипова предложила ему вместе с ней прочитать стихотворение, но ничего не вышло.

"Книга, которую мы сегодня представляем — это не книга о великом дизайнере, а о художнике, освещенном Богом и светом…" – сказала Антипова.

В списке гостей мероприятия были многие известные личности, среди которых Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев. Друзья кутюрье отметили, что недавний скандал с тем, что Дом моды Вячеслава Зайцева распродают по частям, просто возмутителен. Гуляев отметил, что этими вопросами должен заниматься не творческий человек, к тому же больной, а другие люди, которые, по всей видимости, в этом не заинтересованы.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 16:34 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модельер Зайцев забыл переодеться

комментарии

Ответить:

Гость756190
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Бесславный конец великого модельера.
Гость765227
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Человек неизлечимо болен.Отстаньте уж от него
Гость775964
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Все до копеечки стараются из него выжать, и всем наплевать, что у него неизлечимая болезнь, деньги важнее!!!
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