Страшное ДТП: появились подробности гибели народной артистки

Страшная авария произошла накануне вечером в Ленинградской области. 80-летняя Римма Степановна ехала в машине марки Datsun, которым управлял 61-летний водитель. По непонятным причинам на встречную полосу выехал другой автомобиль марки Peugeot, за рулем которого был 48-летний мужчина. Произошло столкновение, в результате которого погибла Римма Волкова и ее водитель, еще одна пассажирка и водитель второго автомобиля были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Изначально трагическую новость о гибели народной артистки сообщили ее ученики – известие появилось в соцсети на странице музыкальной школы им. Римского-Корсакова, где Римма Степановна была преподавателем вокала. Сегодня в Сети появилось и видео с места страшной аварии – на нем видно, как сильно пострадал автомобиль. Полиция уже инициировала проверку по факту аварии – об этом сообщил ТАСС.
Народная артистка России более 25 лет проработала солисткой в Мариинском театре, была лауреатом Международного конкурса певцов, заслужила любовь зрителей и признание коллег. Уйдя на пенсию, Римма Степановна не стала сидеть дома, а пошла преподавать в детскую музыкальную школу, она заведовала вокальным отделением. Римма Волкова была всей душой предана своему делу и воспитала много достойных учеников, которые теперь всей душой скорбят о ее уходе.
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