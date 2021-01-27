"Просто взяла и воткнула": солист Мариинки чудом уцелел после нападения жены с ножом

По словам певца, супруга уже давно применяет к нему физическое насилие. Поначалу Павел думал, что агрессия – последствия послеродовой депрессии. Мужчина пытался лечить возлюбленную, даже водил по психиатрам, однако в какой-то момент врачи сказали, что, скорее всего, дело в характере.
Павел Шмулевич заявил, что чаще всего супруга на него нападает в состоянии алкогольного опьянения. Контролировать жену артист Мариинского театра не может, так как поздно возвращается с работы. Кстати, этот факт тоже сильно раздражает сожительницу, так как она постоянно подозревает его в изменах. Как отметил певец, из-за профессии он часто бывает на гастролях и задерживается на репетициях.
В день, когда все закончилось поножовщиной, жена Павла Шмулевича несколько раз устраивала истерики. В какой-то момент она даже вызвала полицию и заявила, что муж ее избивает. Стражи правопорядка убедились в том, что это не так, и уехали. Через некоторое время скандал набрал новые обороты, у девушки началась истерика, и она схватилась за нож.
"Она на меня налетела, порезала со спины. А потом она просто взяла и воткнула сюда", – рассказал Павел Шмулевич.
Затем жена закрылась в ванной и сама вызвала полицию. По словам артиста Мариинского театра, во время ссоры он несколько раз ударил супругу, однако это было только в целях самообороны.
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