"Нас больше нет": стало известно о трагедии в семье популярных блогеров

Сегодня Мася Шпак рассказала о разводе с Александром Шпак. Поклонники ошарашены новостью.

Блогерский тандем был одним из самых ярких в медийном пространстве. Необычная внешность, теплые отношения и жизнь внутри постоянного общения с поклонниками отличали их от других коллег. До недавнего времени все были убеждены, что пара живет душа в душу.

Однако самые внимательные обожатели стали замечать, что между супругами что-то пошло не так. Александру Шпак и его жене все чаще стали приходить сообщения о том, что они охладели друг к другу. Видимо, интуиция не подвела пользователей.

Первой вышла на связь Мася Шпак. Она отметила, что вся ситуация – вовсе не пиар. Им не нужно привлекать аудиторию, они говорят лишь правду. Дива подчеркнула, что недопонимание возникло еще три года назад. Теперь они с мужем приняли решение расстаться. "Нас больше нет", – подписала она. В описании профиля блогерши в "Инстаграм" имя быстро изменилось на "Мася уже не Шпак".

Александр Шпак также подтвердил информацию. Пара собирается провести прямой эфир сегодня вечером и разделить свою боль с поклонниками. Они в шутку попросили их перед просмотром налить себе не чай, а седативный препарат "Корвалол", чтобы выдержать всю историю.

