"Как мне теперь жить?": Орлова заявила о предательстве

Певица Ольга Орлова отдохнула на Мальдивах. Шикарный отдых подтолкнул ее к решительным выводам.

Певица активно ведет свой "Инстаграм" и много общается с поклонниками. На днях она подняла непростую тему насилия в отношениях. Загорелая красотка Орлова опубликовала фото, на котором предстала в черном платье бельевого типа. В тексте публикации она задалась вопросом – стоит ли терпеть предательства?

"Как мне теперь жить? Как его вернуть? Директ вчера был переполнен подобными сообщениями. Причем, сначала перечислялось: "пил, бил, изменял", ушел, а я без него не могу. Иногда хочется настроить в директе авто-ответ "А зачем вам это надо?" – философствовала Ольга Орлова.

Певица добавила, что многие женщины терпят издевательства, измены и даже рукоприкладство ради того, чтобы остаться в привычных условиях, потому что боятся менять что-то в своей жизни. Ольга Орлова против таких установок.

Она призвала женщин задать себе вопрос – зачем вам это? И легко расстаться с нежелательными и токсичными отношениями. Певица сравнила эту ситуацию с ремонтом, когда на заштукатуренной стене вновь идет трещина по старому месту. То же самое, по мнению звезды, происходит и с любовными отношениями.

"Заканчивается то, что должно закончиться. Остается опыт. И именно для того, чтобы мы делали выводы. Это самая прекрасная загадка жизни – то, что бывает потом, всегда лучше того, что было. Если вы позволите этому случиться, конечно. А не будете хвататься за призрак прошлого", – заключила Ольга Орлова.

В завершение певица задала подписчикам вопрос, нужно ли бороться до конца или лучше отпустить ситуацию.