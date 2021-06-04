Валерия вытащила тяжелобольного Пригожина с того света

Продюсер признался, что во время лечения от коронавируса мог умереть.

О борьбе за жизнь Иосиф Пригожин поведал в шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Помимо помощи медиков ему помогло то, что в тяжелый период он постоянно думал о супруге.

Ковид застал продюсера и певицу Валерию на отдыхе в ОАЭ. Сначала Пригожин надеялся, что легко перенесет недуг, но уже вскоре стало ясно, что он на волоске от смерти. По словам продюсера, прожившего с артисткой около двух десятков лет, это было впервые, когда они расстались на десять дней.

Мужчину отправили в "красную зону", куда вход запрещен даже близким. Пригожину было очень тяжело и морально, и физически. Все время он думал о супруге. Продюсер убежден, что именно любовь к певице Валерии спасла ему жизнь.

Исполнительница же очень переживала за мужа. Она тоже подхватила COVID-19, но у нее прошел в легкой форме. Случившееся с Иосифом Пригожиным заставило многих его знакомых сделать прививку от коронавируса. Сама звездная пара тоже вакцинировалась. Отметим, что за все время семейной жизни знаменитости много раз доказывали свою искреннюю любовь.