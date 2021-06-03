Больной Моргенштерн не может нормально передвигаться

Служители Фемиды провели заседание с музыкантом и его адвокатом Сергеем Жориным по делу о пропаганде наркотиков в клипах певца. Эпатажный артист с удовольствием позировал перед камерами. В суд певец явился с возлюбленной Диларой Зинатуллиной.
Рэперу Моргенштерну тяжело ходить из-за заболевания, поэтому он делает это при помощи трости, в которой, к слову, находится клинок. Защитник артиста отметил, что его лезвие было сломано, а трость возвращена исполнителю, передает Пятый канал. При ходьбе Моргенштерн прихрамывал.
Кстати, именно из-за судебного заседания звезде пришлось прервать лечение. Напомним, ранее у рэпера заподозрили камни в почках. Более или менее хорошо Моргенштерн чувствует себя только лежа, при ходьбе же его мучают сильные боли.
По результатам проведенной экспертизы, песни и видеоролики рэпера могут
считаться пропагандирующими употребление запрещенных веществ и оскорбляющими чувства верующих. Известного исполнителя будут судить как человека, разместившее видео в Сети.
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