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Шоу-бизнес
Збруев рвет и мечет из-за вопиющей деградации: Убивает нечто живое

Збруев рвет и мечет из-за вопиющей деградации: Убивает нечто живое

Александр Збруев объяснил, почему не жалует современный кинематограф.
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83-летний актер не посещает громких премьер и почти не бывает на светских мероприятиях. Александр Збруев почти не смотрит телевизор. Все потому, что сегодняшнее кино ему не нравится.

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Артист раскритиковал современный кинематограф. Он уверен, что технический прогресс в итоге убьет это искусство. Збруев считает, что раньше кино снимали более вдумчиво и трепетно. Режиссер находился на съемочной площадке, уделяя пристальное внимание каждой мелочи процесса создания фильма.

Теперь же он часто может быть вдалеке от площадки, смотря за происходящим в монитор. "Техника убивает нечто живое в искусстве", – убеждена звезда театра и кино. Александр Збруев посетовал, что, возможно, в недалеком будущем и актеры станут не нужны – все заменит графика. А артисту надо будет только озвучить своего персонажа.

Яркие сцены, по мнению знаменитости, специалисты тоже смогут делать за ноутбуком. Александр Збруев согласился, что так намного удобнее, но при подобном формализме из процесса кинопроизводства уходит жизнь, происходит некая деградация основ этого искусства.

Поэтому к киноновинкам актер относится без интереса. Фильмы он смотрит в одиночестве дома, на хорошем экране. К слову, не в восторге он и от современного театра.

Как писали "Дни.ру", Александр Збруев дважды умудрился подхватить коронавирус. К счастью, госпитализация актеру не понадобилась. Из симптомов ковида у знаменитости были только кашель и повышенная температура.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 12:42 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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80-летний Збруев сводит с ума россиянок

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