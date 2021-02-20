Вскрылись новые данные о состоянии перенесшего коронавирус 82-летнего Збруева

Актер победил COVID-19 и теперь полон планов. Он играет в двух спектаклях, которые должны идти весной и летом этого года.
Александр Збруев ждет, когда же сможет вернуться в театр – соскучился без работы. Несмотря на преклонный возраст, артист в прекрасной творческой форме.
Артист отметил, что у него боевое самочувствие. Он добавил, что вернутся в театр, как только его позову. Александр Збруев признался, что ему не терпится приступить к репетициям, передает Пятый канал.
Напомним, звезда театра и кино два раза умудрилась подхватить злосчастный коронавирус. К счастью, госпитализация актеру не понадобилась. Из симптомов ковида у знаменитости были только кашель и повышенная температура.
Напомним, Александр Збруев уже перенес недуг осенью 2020 года. Тогда о заражении артиста сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
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