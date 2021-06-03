Наживший проблемы Моргенштерн потратил 14 миллионов ради адвоката

Недавно активисты попросил проверить два клипа артиста на предмет пропаганды запрещенных веществ. Экспертизы показали противоречащие друг другу результаты.

Дальнейшую судьбу Моргенштерна будет решать суд. Изначально он был привлечен как физическое лицо. За такое правонарушение ему бы грозило около ста тысяч рублей. Однако теперь сумма предполагаемого штрафа изменилась. В связи с тем, что суд может посчитать его юридическим лицом, сумма может достигнуть полутора миллионов.

Третьего июня рэпер предстал перед судом. Наказание, видимо, его не очень беспокоит, так как на своего адвоката он уже потратил намного больше. Звездный юрист Сергей Жорин недавно получил в подарок элитный автомобиль. По данным СМИ, на внушительный презент артист потратил 14 миллионов. Помимо этого, исполнитель выплачивает защитнику гонорары.

Сергей Жорин прибыл на заседание на новой машине. Он рассказал, что не знал ничего об исполнителе до громкого дела. Когда перед ним встал выбор, то он решился помочь звезде. Теперь он крайне доволен, так как Моргенштерн, по его словам, оказался крайне комфортным и адекватным человеком.

Боевой настрой адвокат не теряет. Он полагает, что у них с клиентом достаточно сильная позиция, чтобы выиграть дело. Однако его беспокоит резонанс в обществе, вызванный скандалом. Сергей полагает, что именно давление может сыграть против исполнителя.

