56-летняя Беллуччи произвела фурор своим видом

Моника Беллуччи стала лицом июньского номера итальянского издания "F Magazine".

На обложке звезда позирует в черном корсете и узкой юбке. Страстный образ дополнили небрежные локоны и макияж в нейтральных оттенках.

В своих социальных сетях Моника также поделилась фотографией из журнала. Снимок произвел настоящий фурор. Многие отметили женственность, сексуальность и изящность звезды.

Для съемки итальянский журнал выбрал фотографа Тьемо Сандера. С ним Моника Беллуччи уже работала вместе. Так, для рекламы модного бренда модель фотографировал именно этот профессионал.

Также в этом году мирового секс-символа можно будет увидеть и в кино. Беллуччи сыграла в кинокартине "Человек, который продал свою кожу", который вскоре выйдет в прокат.

Отметим, что и в России глянец пестрит сексуальными обложками. Например, недавно певица Клава Кока снялась для мужского журнала. Артистка всегда высказывала желании о подобной фотосессии, так как ее фигуре может позавидовать каждый. В итоге стать лицом выпуска ее пригласил журнал "PlayBoy". Сама певица нескромно заявила, что от фотографий "ребята будут в восторге".

Напомним, что в этом же издании снималась и Анастасия Ивлеева. Звезда вместе с командой решила сделать фотосессию в необычном стиле. Успех работы был очевидным: журнал раскупили практически сразу же.