Время берет свое: Моника Беллуччи сдала позиции

55-летняя светская львица выбрала аутфит total black, причем на этот раз она не стала надевать наряд с глубоким декольте или вырезом на ноге. Дополнили образ солнцезащитные очки, закрывшие половину лица Моники, и многослойная цепочка поверх блузы с высоким воротом.
Несомненно, Беллуччи выглядела очень стильно, но поклонники отметили, что звезда стала сдавать позиции. Еще недавно все удивлялись, как актрисе удается сохранять молодость, а сейчас в полной мере осознали: эликсира молодости не существует, и время никого не щадит.
Фолловеры обратили внимание, что лицо Моники стало терять четкость контуров. Шея начала обвисать, несмотря на худобу знаменитости.
Напомним, что летом прошлого года модель рассталась со своим возлюбленным, скульптором Николасом Лефевом. Мужчина был почти на 20 лет младше Беллуччи, но разница в возрасте не мешала их счастью. Причина разрыва отношений до сих пор не известна.
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