Настя Ивлеева засветила свои прелести ради денег

Блогер попала на обложку издания Playboy Russia. Несколько ее фото появились в соцсети. Настя Ивлеева заявила, что таким образом решила сделать себе подарок на минувший день рождения.
Теледива добавила, что это самая дорогая и лучшая обложка известного журнала в нашей стране. Звезда отметила, что рада тому, что "этот первый раз произошел". Она предложила желающим посмотреть на ее женские прелести и вдохновиться.
Знаменитость пообещала выложить больше сексуальных кадров вскоре в своем инстаграм-аккаунте. На фото Настя Ивлеева предстала полностью обнаженной, а также в роскошном нижнем белье.
Напомним, свое 30-летие телеведущая отметила громкой вечеринкой в одном из ресторанов столицы. На праздник собралось множество звезд российского шоу-бизнеса. Тематика мероприятия была выдержана в стиле "кибер бохо", и все приглашенные гости в той или иной мере старались ей соответствовать.
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