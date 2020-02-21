Откровенный вид 55-летней Беллуччи свел народ с ума

Беллуччи приняла участие в откровенной фотосессии для L'Officiel Italia. Одним из снимков она решила поделиться в "Инстаграм", чем вызвала бурную реакцию фолловеров. Звезда предстает в элегантном жакете от Gucci, а под ним виднеется пикантное боди, созданное домом моды Dolce & Gabbana. На руках у Моники надеты перчатки с рисунком "гусиная лапка". Соблазнительности снимку придала поза знаменитости. Беллуччи присела на край стола и опустила веки глаз.
"Сказочна и божественна", "Вы бомба", "Боже мой, что вы делаете", "Лучшая", – написали подписчики под публикацией.
Однако не всегда поклонники отзываются о внешности Моники положительно. В январе актриса посетила Неделю моды в Париже, где состоялся показ коллекции "Весна-Лето/2020" дизайнера Александра Вотье. Тогда народ обратил внимание на то, что лицо Беллуччи стало терять четкость контуров лица, а шея начала обвисать, несмотря на худобу.
Летом 2019 года звезда рассталась со своим возлюбленным Николасом Лефевом, который был младше модели почти на 20 лет. Общественность до сих пор гадает, почему пара рассталась.
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