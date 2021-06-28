Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской

После смерти Натальи Крачковской прошло уже пять лет, но на месте ее захоронения по сей день нет памятника.



Похоронена актриса на Троекуровском кладбище. Звезды кино не стало 3 марта 2016 года. Сегодня на ее могиле до сих пор стоит лишь облупившийся деревянный крест.

Сын-звукорежиссер Василий и внук Володя не торопятся с установкой памятника артистке. Наследник знаменитости заявил, что желает, чтобы его родители лежали рядом. Однако перезахоронить рядом с Натальей Крачковской своего отца пока не разрешают чиновники. По словам Василия, это обстоятельство тормозит установку памятника артистке.



Напомним, Наталья Крачковская много лет страдала рядом заболеваний. Из-за лишнего веса звезду мучили гипертония, атеросклероз, ишемия сердца и сахарный диабет. При этом любимица миллионов зрителей обожала вкусно поесть и прекрасно готовила.

В последние годы жизни актрисе было уже совсем тяжело. За ней ухаживали соседка, сын и внук. Наталья Крачковская собиралась пройти курс иглоукалывания, копила деньги на поездку в Китай, поверив в чудеса медицины этой страны. Но 28 февраля 2016 года артистку положили в больницу с инфарктом. Вскоре звезды не стало.

Напомним, всю свою жизнь Крачковская отдала кино. На ее счету около 50 лет работы с камерой и практически сотня фильмов.

