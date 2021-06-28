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Шоу-бизнес
Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской

Облупившийся крест: как выглядит могила Крачковской

После смерти Натальи Крачковской прошло уже пять лет, но на месте ее захоронения по сей день нет памятника.
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Похоронена актриса на Троекуровском кладбище. Звезды кино не стало 3 марта 2016 года. Сегодня на ее могиле до сих пор стоит лишь облупившийся деревянный крест.

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Сын-звукорежиссер Василий и внук Володя не торопятся с установкой памятника артистке. Наследник знаменитости заявил, что желает, чтобы его родители лежали рядом. Однако перезахоронить рядом с Натальей Крачковской своего отца пока не разрешают чиновники. По словам Василия, это обстоятельство тормозит установку памятника артистке.

Напомним, Наталья Крачковская много лет страдала рядом заболеваний. Из-за лишнего веса звезду мучили гипертония, атеросклероз, ишемия сердца и сахарный диабет. При этом любимица миллионов зрителей обожала вкусно поесть и прекрасно готовила.

В последние годы жизни актрисе было уже совсем тяжело. За ней ухаживали соседка, сын и внук. Наталья Крачковская собиралась пройти курс иглоукалывания, копила деньги на поездку в Китай, поверив в чудеса медицины этой страны. Но 28 февраля 2016 года артистку положили в больницу с инфарктом. Вскоре звезды не стало.

Напомним, всю свою жизнь Крачковская отдала кино. На ее счету около 50 лет работы с камерой и практически сотня фильмов.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 14:43 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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