Нет покоя: на могиле Крачковской не могут установить ограду и памятник

Звезда культовых советских фильмов ушла из жизни в начале марта 2016 года. Причиной смерти стал инфракт, после которого артистка скончалась в больнице.

Наталья Крачковская была похоронена на Троекуровском кладбище еще 5 марта 2016 года. Однако на ее могиле до сих пор нету памятника и ограды. О том, кто покоится под землей, говорит лишь деревянный крест и небольшая старая фотография актрисы, вокруг которых разрослись трава и сорняки.

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Единственный сын звезды – Василий Крачковский – рассказывал, что прежде, чем установить памятник, он хотел перевезти на могилу матери останки своего отца, похороненного на Преображенском кладбище. Но процесс сильно затянулся из-за бюрократии и споров с местной администрацией.

В интервью одному из изданий Василий рассказал, что работа над мемориалом продолжается до сих пор. По словам наследника Натальи Крачковской, на то, чтобы сделать макет памятника, потребовался год. Он сделан из нескольких видов камня. Крачковский пояснил, что отказался от установки ограды, поскольку на могиле не хватает места.

Мужчина отметил, что в текущем году установить памятник его матери не получится из-за эпидемии коронавируса в России. Однако он обещал поклонникам актрисы вскоре показать, как будет выглядеть мемориал. По словам сына артистки, он появится на месте захоронения Натальи Леонидовны лишь через пять лет после ее смерти – весной 2021 года.