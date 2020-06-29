Никому не нужна! Стало известно о чудовищном отношении родных к Крачковской

Сын Натальи Крачковской Василий еще при жизни матери редко навещал ее, не проявлял должную заботу. Подруга актрисы Евгения Поплавская рассказала, что перед смертью всенародная любимица испытывала финансовые проблемы. Даже лекарства Наталья Леонидовна не могла приобрести.
В передаче "Ты не поверишь!" друг Крачковской отметил, что сейчас артистка никому не нужна, а ведь раньше ее чуть ли не носили на руках, ее любила вся страна.
Стоит отметить, что всем имуществом Натальи Леонидовны завладел ее сын. Актриса завещала ему большой загородный дом.
Кстати, Василий ранее пояснял, что не может поставить памятник матери из-за бюрократических сложностей. Сначала наследник артистки хочет перезахоронить своего отца. По его мнению, могилы родителей должны находиться рядом. Напомним, Владимир Васильевич похоронен на Преображенском кладбище, он скончался в 1988 году.
Но чиновники пока не дают Крачковскому разрешения на такую процедуру. Как только он перезахоронит отца, появится и памятник матери, согласно заверению наследника.
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