Поклонники шокированы наплевательским отношением к могиле Крачковской

Сотрудники Троекуровского кладбища рассказывают, что место захоронения часто посещают поклонники. Они приносят цветы и очень переживают из-за отношения близких к могиле. Они уверены: родственники "разделили наследство и забыли о Наталье".
Сын актрисы Василий успокаивает почитателей покойной матери тем, что памятник уже заказан и будет установлен весной. Однако никто не может понять, что мешало мужчине сделать это все четыре года. "Хотя бы портрет красивый поставили", – расстраиваются поклонники.
Сообщалось, что после смерти Натальи Крачковской семья получила солидное наследство: бриллиантовые украшения актрисы, а также две квартиры в Москве. Близкие артистки эту информацию не подтверждали.
Напомним, всю свою жизнь Крачковская отдала кино: на ее счету около 50
лет работы с камерой и практически сотня фильмов. Несмотря на то, что практически все ее персонажи были второстепенными, они были настолько яркими и запоминающимися, что
никого это не беспокоило. Наталья Крачковская запомнилась нам ролью Ульяны Андреевны в "Иван Васильевич меняет профессию", Ольги Яновны в "Покровских воротах",
Мадам Грицацуевой в "12 стульев" и многими другими перевоплощениями.
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