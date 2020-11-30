Поклонники шокированы наплевательским отношением к могиле Крачковской

Любимая всеми актриса Наталья Крачковская скончалась в 2016 году в столичной Первой Градской больнице. СМИ постоянно привлекают внимание к могиле звезды: ранее сообщалось, что родственники совершенно не ухаживают за ней. Все заросло сорняками, а памятник так и не поставили.

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