Калечащую психику детей Айзу просят остановиться: Это отвратительно

Сестра рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, резко отреагировала на обвинения его бывшей жены Айзы.

На днях телеведущая и бизнесвумен Айза Долматова заявила, что вычеркнула из своей жизни Гуфа, а также нелестно высказалась о его семье. По мнению экс-супруги рэпера, адекватной является лишь его бабушка, которая любила ее искренне, а сестра Алексея Ольга "забыла все добро". Также блогерша сказала, что родственница ее бывшего мужа раздала своих детей.

Ольга же не понимает, почему Айза не может жить спокойно. По словам девушки, бывшая жена ее брата врет, получая большие деньги. Ольге жаль детей Айзы, ведь те видят слезы своей матери. "Не показывай детям свои слезы, истерики и нервные срывы. Ты ломаешь их психику. Это отвратительно", – написала сестра рэпера в "Инстаграм".

Также Ольга вступилась за своих детей. Девушка заявила, что все четверо наследников живут с ней, она воспитывает их одна. Сестра рэпера не оставила без внимания и нелицеприятные высказывания Айзы о его возлюбленной. Ольга считает, что экс-супруга Гуфа забыла такие понятия, как уважение, достоинство и ценности.

Напомним, "Дни.ру" писали о том, что Айзе предрекли множество страданий. Таролог Марианна Абравитова объяснила, почему жизнь вновь и вновь сводит телеведущую с бывшим мужем.