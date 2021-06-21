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Шоу-бизнес
Дроздов оказался на больничной койке в день 84-летия: Таблетки заменили капельницами

Дроздов оказался на больничной койке в день 84-летия: Таблетки заменили капельницами

Николай Дроздов накануне отпраздновал свой день рождения. Однако вместо торжества в кругу близких он получил больничную койку.
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Легендарный телеведущий вышел на связь и поспешил успокоить поклонников: с ним все в порядке. Правда, возраст все-таки берет свое, поэтому пришлось лечь в клинику для полного обследования.

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По словам Николая Дроздова, он пробудет в больнице 12 дней. "Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами", – заявил телеведущий. Он добавил, что таким образом вещества лучше усваиваются в организме.

Как оказалось, больница, в которой он лежит, на карантине, поэтому к нему никого из друзей и родственников не допустили. Николай Дроздов добавил, что не видит ничего плохого в том, чтобы провести день рождения в одиночестве. Близкие не забыли про праздник – звонили и писали. Подарков телеведущий не ждет, так как считает, что самый главный подарок для него – улыбки людей.

Николай Дроздов на здоровье не жалуется. Даже больничный распорядок дня не повлиял на его привычки. По словам зоолога, он, как и всегда, просыпается рано – часов в пять утра.

"И чувствую себя лет на 35!" – заявил бессменный ведущий передачи "В мире животных".

Напомним, ранее Николай Дроздов признался, что встреча с врачом перевернула всю его жизнь. Было время, когда зоолог передвигался с палочкой, жаловался на боли в спине и усталость. Медик посоветовал ему сесть на диету и заняться спортом. После этого телеведущий сбросил 30 килограммов и стал чувствовать себя намного лучше.

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Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 17:37 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Дроздов и его твари

комментарии

Ответить:

Гость782805
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Чё яйца выкручивает?! Сказал бы просто: "ковид, и больница Коммунарка." Зачем закручивать интригу?! Какая- то больница, какой- то карантин?! Не СПИД же и не сифилис!
1

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