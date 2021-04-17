Судьбоносная встреча с врачом сделала Николая Дроздова другим человеком

Врач Юрий Гущо рассказал, как встретил ученого в плачевном состоянии. После той встречи Николай Дроздов полностью преобразился.

Бессменный ведущий программы "В мире животных" стал героем шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" и с помощью своих давних друзей-гостей студии раскрыл секреты своей вечной молодости. Знаменитому ученому уже 83 года, но он до сих пор может похвастаться бодростью и прекрасным самочувствием. Однако так было не всегда: еще в 90-ые годы Николай Николаевич страдал от сильных болей и даже с трудом ходил.

Появившийся в студии медик Юрий Гущо вспомнил, как в те годы однажды встретил телеведущего в лесу Беляево. Ученый выглядел плохо, шел с палочкой и жаловался на сильные боли в спине и тазобедренном суставе. Из-за боли мужчина тогда даже не смог завести машину и поехал на метро. Услышав эти жалобы, медик порекомендовал телеведущему сесть на диету и похудеть. Дроздов послушал врача, отказался от всех продуктов, содержащих крахмал и смог сбросить 30 килограммов. После похудения телеведущий почувствовал себя гораздо лучше. В последующие годы он продолжил следить за своим питанием и заниматься спортом.

Уже много лет Николай Николаевич не ест мяса и уверен, что желудок человека гораздо лучше приспособлен к растительной пище. К тому же, ученый рад, что из-за него никто не убивает животных. Сегодня Николай Дроздов чувствует себя прекрасно и продолжает заряжать поклонников своей бесконечной бодростью и оптимизмом.