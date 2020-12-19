"Это позорище": Дроздов вошел в положение коварного изменщика

Николай Дроздов решил откровенно высказаться на камеру. Мужчина принял участие в ютуб-шоу "А поговорить?" и сделал важное заявление о личной жизни.

Звезда программы "В мире животных" сообщила о своем отношении к разным жизненным обстоятельствам и поделилась воспоминаниями. Часть видеоролика, который записали в ходе подготовки выпуска ютуб-шоу "А поговорить?", посвящена личной жизни Николая Дроздова и его супружеских обязательствах. Телеведущий рассказал о своем отношении к измене и даже примерил на себя роль неверного мужа.

Мужчина признался, что не любит называть себя звездой, так как среди знаменитостей стало популярным уходить от жен к любовницам. Николай Дроздов сообщил, что пренебрежение браком вошло в часть имиджа популярных личностей, а ему супружеская измена не свойственна. Представив себя в положении изменщика-ловеласа, о личной жизни которого пестрят заголовки СМИ, телеведущий сделал важное заявление. "Я считаю, это позорище было бы. Но прежде чем заиметь такое позорище. я должен сделать то, что мне самому кажется пошлым, негодным, неподобным и просто омерзительным", – выразился ученый-зоолог.

Телеведущий сообщил, что каждый день признается нынешней супруге Татьяне в любви. Недавно они отметили важную дату – 40 лет совместной жизни. По словам Николая Дроздова, он регулярно выражает чувства к жене для того, чтобы их связь укреплялась.