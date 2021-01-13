Не выдержал: Воробьев сделал заявление о личной жизни

Осенью 2020 года в Сети появилась информация о тайной женитьбе артиста. Ходили слухи, что знаменитость сочеталась браком в Лас-Вегасе. Дескать, избранницей Алексея Воробьева стала Наталья Зубарева – звездный врач.
Масла в огонь добавила публикация в соцсетях предполагаемой супруги Алексея. Девушка показала фото, на котором позирует с большим животом. Фанаты утвердились во мнении, что Воробьев все-таки остепенился. Сам артист не комментировал домыслы, предпочитая отмалчиваться.
Видимо, сплетни так достали Алексея Воробьева, что тот не выдержал. Общаясь с поклонниками в соцсетях артист сделал заявление. "У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах", – вспылил артист.
Добавим, Алексей Воробьев обещал в скором времени порадовать фанатов. 15 января выйдет клип артиста на песню "Ты моя любовь".
Воробьев уже несколько лет живет в США. Артист покоряет Голливуд. В 2020-м Алесей снялся в сериале Netflix. В картине "Космические войска" он сыграл российского военного. Несколько месяцев назад актер приступил к съемкам в картине "Рейган". Знаменитость часто бывает на родине, где участвует в различных проектах.
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