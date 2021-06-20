Меладзе раздавлен смертью близкого: Светлая память

20 июня Валерия Меладзе сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта о смерти музыканта Вячеслава Воронова. Артист проработал с бас-гитаристом 27 лет. Исполнитель хита "Красиво" соболезнует родным и близким мужчины, который боролся с болезнью 40 дней. "Светлая память", – написал 55-летний певец под черно-белым снимком музыканта.
Интернет-пользователи также выразили соболезнования. Они были шокированы кончиной Воронова. "Только что смотрела прошлогодний ваш концерт с его участием, и тут такая новость", "Это ж невероятный музыкант, я на его примере вырос", "Когда вы играли концерт с прописанными бас-партиями, я и подумать не могла...", – написали поклонники.
Вячеслав Воронов прожил 62 года. Он сотрудничал не только с Валерием Меладзе, но и с другими артистами. Например, почти 40 лет назад он выступал в группе "ЭВМ", а в конце 80-х – в коллективе "Ура" с Алексеем Глызиным. В начале 2000-х музыкант выпустил свой альбом.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь. Малышку назвали Агатой. Артист удивил методами воспитания наследницы.
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